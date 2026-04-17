https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Fritsche.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-17 13:04:402026-04-16 14:47:04Neue Ära im Felgeneinkauf: Paul Fritsche tritt in Dirk Hülsegges Fußstapfen
Neue Ära im Felgeneinkauf: Paul Fritsche tritt in Dirk Hülsegges Fußstapfen
Vom ersten Praktikum im Lager bis zum Verhandlungstisch in der Zentrale: Paul Fritsche hat die Kfz-Branche von der Pike auf gelernt. Seit 2025 gestaltet der 36-Jährige den Felgeneinkauf bei der Reifencom GmbH in Hannover mit – bewaffnet mit Pragmatismus, Leidenschaft für Design und einem geschulten Auge für Markttrends. Er tritt in große Fußstapfen, denn er wird Nachfolger von Dirk Hülsegge, der im Sommer in den Ruhestand gehen wird.
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