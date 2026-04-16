BRV spendiert Mitgliedern wieder kostenlose „Tire-Cologne“-Eintrittskarten

Wie schon zur 2024er-Reifenmesse in Köln spendiert der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) seinen Mitgliedern auch dieses Jahr wieder kostenlose Eintrittskarten für die vom 9. bis zum 11. Juni stattfindende „The Tire Cologne 2026“. Als ihr ideeller Träger lädt er sie zum Besuch des dreitägigen der Branchenevents in der Rheinmetropole ein. Um an Freitickets zu kommen, muss demnach zuerst ein digitaler Code in der BRV-Geschäftsstelle angefordert werden per E-Mail an info@bundesverband-reifenhandel.de. Dabei ist die gewünschte Anzahl (ein Code pro Ticket) anzugeben, während der/die entsprechende(n) Code(s) nach Erhalt dann auf der Messewebsite eingelöst werden kann bzw. können. „Verpassen Sie nicht das Reifenevent des Jahres“, rät BRV-Geschäftsführer Yorik M. Lowin den Verbandsmitgliedern, legt BRV-Geschäftsführer Yorik M. Lowin den Verbandsmitgliedern jedenfalls einen Besuch der Reifenmesse Anfang Juni in Köln ans Herz.