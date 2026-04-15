Markenkampagne für Exides AGM-Batterien gestartet

Exide Technologies – Anbieter von Batteriespeicherlösungen für Automobil- und Industrieanwendungen – hat eine neue globale Kampagne unter dem Motto „Wem die Besten vertrauen“ gestartet. Mit ihr soll die Anerkennung des Unternehmens als einer der vertrauenswürdigsten Hersteller von AGM-Batterien (das Kürzel steht für absorbierende Glasmatten) in Europa unterstrichen und darüber der Abverkauf seiner Produkte bei Händlern, Werkstätten bzw. am Point of Sale gezielt unterstützt werden. Denn die Kampagne betont, dass führende Fahrzeughersteller auf die Exide-Lösungen mit seiner AGM-Technologie setzen, die im „Ersatzteilmarkt in identischer OEM-Qualität zur Verfügung“ stünden. Demnach vertrauen 70 Prozent der europäischen Automobilhersteller auf AGM-Batterien des Anbieters, der die Produkte für das Ersatzgeschäft eigenen Worten zufolge auf denselben Produktionslinien, mit denselben Materialien und Prozessen fertigt wie die für die Erstausrüstung. Zudem unterlägen sie den gleichen strengen Qualitätskontrollen wie die OEM-Produkte, heißt es weiter. Für Werkstätten resultiere aus alldem unter anderem eine zuverlässige Passgenauigkeit beim Einbau der „Like-for-like“ Ersatzteillösungen.

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