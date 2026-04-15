Eintrittskarten für die kommende IAA Transportation können ab heute gekauft werden

Vom 15. bis zum 20. September findet in Hannover wieder die IAA Transportation statt. Während der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Ausrichter noch an der Ausstellerakquise arbeitet, können ab heute bereits Eintrittskarten zu der Nutzfahrzeugmesse gekauft werden. Dabei gibt es wie immer verschiedene Ticketkategorien bis hin zur sogenannten Dauerkarte (74 Euro online, 85 Euro vor Ort), die den mehrmaligen Eintritt über die gesamte Veranstaltungsdauer erlaubt.

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