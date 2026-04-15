EMAS-Auszeichnung für Tunap

Die Tunap Group ist ein international operierender Hersteller von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen mit nach eigenen Angaben gut 750 Mitarbeitern in 13 Gesellschaften, weltweit mehr als 30.000 Kunden und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 274 Millionen Euro erzielt. Zum Produktportfolio gehören unter anderem das Klimaanlagenreinigungssystem „Airco Well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für die Fahrradreinigung bzw. -pflege. Bei alldem setzt das Unternehmen mit Hauptsitz in Wolfratshausen sowie weiteren Produktionsstandorten in Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz demnach auf Umwelt- und Klimaschutz, weshalb die Tunap GmbH & Co. KG seit Kurzem offiziell nach dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) registriert ist. Ein entsprechendes Zertifikat ist dem Anbieter unlängst durch die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern überreicht worden. Mit der EMAS-Registrierung verpflichtet sich Tunap, seine Umweltauswirkungen strukturiert zu erfassen, zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen