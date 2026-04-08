Continental trauert um Georg-Jescow von Puttkamer

Nachdem Georg-Jescow von Puttkamer Anfang vergangener Woche verstorben war, erreichte uns heute ein Nachruf der Continental AG, den wir hier in ungekürzter Form wiedergeben: „Georg-Jescow von Puttkamer startete 1964 bei der Continental AG in Hannover seine Karriere, die ihn bis in die Geschäftsleitung Marketing und Vertrieb für Pkw Reifen in Deutschland führte. Vierzig Jahre seines beruflichen Lebens stellte er in den Dienst des Reifenherstellers aus Hannover und prägte dessen Erfolgsgeschichte maßgeblich mit – durch Haltung, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für Menschen und Märkte.

Doch was bleibt, reicht weit über eine außergewöhnlich lange Betriebszugehörigkeit hinaus. Er war ein Kaufmann im besten hanseatischen Sinne: klar in der Haltung, verbindlich im Wort, humorvoll im Umgang und in sich ruhend – eine Persönlichkeit, die Vertrauen schuf, nach innen wie nach außen. Mit seinem Tod verliert das Unternehmen einen langjährigen Wegbegleiter und eine Persönlichkeit, die das Selbstverständnis und die Kultur von Continental über Jahrzehnte hinweg auf besondere Weise geprägt hat.

Im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen – und besonders im Umgang mit Kundinnen und Kunden – zeichnete ihn eine Mischung aus respektvoller Distanz und ehrlicher Zugewandtheit aus. Gespräche mit ihm waren nie laut oder aufgesetzt, sondern pointiert, stilvoll und stets von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Sein Humor war leise, sein Auftreten unaufgeregt und seine Wirkung nachhaltig.

Georg-Jescow von Puttkamer verstand Loyalität nicht als leere Floskel, sondern als gelebtes Prinzip. Er stand für Continental ein und zugleich für die Menschen, mit denen und für die er arbeitete. Den Kundinnen und Kunden fühlte er sich in besonderer Weise verpflichtet – eine Haltung, die der Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg Verlässlichkeit verlieh. Ende 2004 verabschiedete er sich in den Ruhestand – so, wie er war: gradlinig, verlässlich und geleitet von einem festen Wertekompass. Diese Haltung wirkt im Unternehmen bis heute nach.

Anfang vergangener Woche ist Georg-Jescow von Puttkamer im Alter von 85 Jahren verstorben. Continental wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren – als Mensch, als Kaufmann und als Teil der eigenen Geschichte.“