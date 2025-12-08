Apollo Tyres konkretisiert seine „langfristige Strategie“ in Sachen Lkw-/Busreifen

Als die NEUE REIFENZEITUNG vor zwei Monaten exklusiv berichtete, dass Apollo Tyres die Produktion von Lkw- und Busreifen im Werk in Ungarn nach nur gut sechs Jahren wieder einstellen würde, blieben die Hintergründe dieser Entscheidung – trotz konkreter Nachfrage – eher diffus. Nun erläutert der Hersteller en detail, was die damals angeführte „langfristige Strategie“ bedeutet und wie sie umgesetzt werden soll.

