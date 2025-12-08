https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Das-2020-eingeweihte-und-als-hochmodern-beschriebene-Apollo-Tyres-Reifenwerk-im-indischen-Chinnapanduru-soll-eine-verbesserte-Produktversorgung-fuer-Europa-ermoeglichen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-08 15:09:462025-12-08 15:09:46Apollo Tyres konkretisiert seine „langfristige Strategie“ in Sachen Lkw-/Busreifen
Apollo Tyres konkretisiert seine „langfristige Strategie“ in Sachen Lkw-/Busreifen
Als die NEUE REIFENZEITUNG vor zwei Monaten exklusiv berichtete, dass Apollo Tyres die Produktion von Lkw- und Busreifen im Werk in Ungarn nach nur gut sechs Jahren wieder einstellen würde, blieben die Hintergründe dieser Entscheidung – trotz konkreter Nachfrage – eher diffus. Nun erläutert der Hersteller en detail, was die damals angeführte „langfristige Strategie“ bedeutet und wie sie umgesetzt werden soll.
