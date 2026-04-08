Positive Quartalsbilanz bei den Kfz-Neuzulassungen

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sind dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) zufolge hierzulande alles in allem gut 835.500 Kraftfahrzeuge erstmals für den Straßenverkehr zugelassen worden. Das entspricht einem knapp sechsprozentigen Plus gegenüber dem ersten Quartal 2025, wobei mit Ausnahme der Lkw alle Segmente zu der aktuell positiven Zwischenbilanz für den deutschen Fahrzeugmarkt beigetragen haben. Selbst wenn die Zuwächse bei den Krafträdern mit nicht ganz 44 Prozent auf rund 46.100 Maschinen, bei den Bussen mit beinahe 35 Prozent auf 1.800 Einheiten sowie den Zugmaschinen mit über 17 Prozent auf fast 19.600 von ihnen – davon fast 8.100 Sattelzugmaschinen entsprechend einem annähern 19-prozentigen Mehr – samt und sonders deutlich zweistellig ausfallen, so ist es doch das volumenmäßig größte Teilsegment der Pkw, das dem Gesamtmarkt prägt. Was sich daran ablesen lässt, dass die laut dem KBA von Januar bis einschließlich März 699.400 Neuwagen erstmals auf bundesdeutsche Straßen gekommen sind und das daraus resultierende Plus von leicht mehr als fünf Prozent insofern dem Gesamtmarktdurchschnitt am nächsten kommt. Was Kfz-Anhänger betrifft, so sind im bisherigen Jahresverlauf nicht ganz 60.600 von ihnen neu zugelassen worden und damit knapp ein Prozent weniger als in den ersten drei Monaten 2025.