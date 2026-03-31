Wer sind die „Gewinner und Verlierer“ der aktuellen Reifentestsaison? – NRZ-Ranking erschienen

Sobald wir bei uns auf Reifenpresse.de einen Beitrag zu einem der etablierten Reifentests veröffentlichen, dann ‚stürzen‘ sich unsere Leser förmlich drauf, sodass regelmäßig Zehntausende Aufrufe zusammenkommen – wohlgemerkt: als B2B- bzw. reines Fachmedium. Das lässt sich regelmäßig an unseren Top-10-Newslettern erkennen: Dort dominieren vorsaisonal üblicherweise immer unsere Testgeschichten, was auch für den kommenden Top-10-Newsletter für März zu erwarten steht. Dies ist letzten Endes aber keine große Überraschung, hilft ein gewonnener oder zumindest gut abgeschnittener Reifentest dem Händler doch dabei, am Tresen einen Preis zu verargumentieren, der dem Endverbraucher vielleicht als zu hoch erscheinen mag. Dasselbe gilt natürlich, wenn auch mit gegensätzlichen Vorzeichen, für Reifen, die in einem der renommierten Tests weitreichende Schwächen offenbaren. Es geht hier also um die Gewinner und Verlierer der aktuellen Sommerreifen-Testsaison.

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