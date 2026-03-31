30 Jahre Dähler: „Wer überholen will, muss ausscheren“

Als Christoph Dähler 1996 in Belp bei Bern den Grundstein für Dähler Design & Technik legte, befand sich die Welt im Umbruch: Die Spice Girls stürmten die Charts, Deep Blue schlug den Schachweltmeister und in der Schweiz wurde man mit 18 volljährig. Inmitten dieser Aufbruchstimmung startete der damals 28-Jährige sein eigenes Abenteuer – getrieben von einem Credo, das bis heute das Fundament der Marke bildet: „Wer überholen will, muss ausscheren!“

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