https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Daehler.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-31 11:40:222026-03-31 11:40:2230 Jahre Dähler: „Wer überholen will, muss ausscheren“
30 Jahre Dähler: „Wer überholen will, muss ausscheren“
Als Christoph Dähler 1996 in Belp bei Bern den Grundstein für Dähler Design & Technik legte, befand sich die Welt im Umbruch: Die Spice Girls stürmten die Charts, Deep Blue schlug den Schachweltmeister und in der Schweiz wurde man mit 18 volljährig. Inmitten dieser Aufbruchstimmung startete der damals 28-Jährige sein eigenes Abenteuer – getrieben von einem Credo, das bis heute das Fundament der Marke bildet: „Wer überholen will, muss ausscheren!“
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