Nach Markenrechtskauf: Dunlop Tyre Europe gibt sich neue Vertriebsstruktur

Nachdem Sumitomo Rubber Industries die Dunlop-Markenrechte für Europa und weitere Regionen zum Jahreswechsel offiziell zurückgekauft hat, setzt Dunlop Tyre Europe nun auf eine neue Vertriebsstruktur, um den mit dem Markenübergang einhergehenden Veränderungen gerecht zu werden, und auf eine Neuverteilung der Zuständigkeiten. Eine der maßgeblichen Veränderungen auf Personalebene dabei: Marcel Majert – seit über 16 Jahren im Unternehmen – ist seit Januar neuer Business Development Director Europe. Ihm zur Seite steht künftig ein Team von drei sogenannten Business Development Specialists Europe, das sich etwa um die Entwicklung der Beziehungen zu den europäischen OEMs kümmern soll. Mehr noch: Das Unternehmen will mit seiner neuen Premiummarke Dunlop nun den Re-Start im Flottengeschäft vollziehen.

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