https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Team-Verkaufsleitertagung.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-30 09:11:512026-03-30 09:11:51Ärmel hoch in Weimar: Team-Verkaufsleiter planen Zukunft der Kooperation
Ärmel hoch in Weimar: Team-Verkaufsleiter planen Zukunft der Kooperation
Die Anforderungen im Markt verändern sich spürbar und verlangen nach klarer Ausrichtung und funktionierenden Strukturen. Genau hier setzte die Verkaufsleitertagung 2026 der Top Service Team KG in Weimar an. Über zwei Tage hinweg arbeiteten die Verkaufsleiter konsequent an den Themen, die für die Zukunft der Kooperation entscheidend sind: operative Leistungsfähigkeit im Tagesgeschäft und die strategische Weiterentwicklung des Netzwerks.
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