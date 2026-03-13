Startschuss für das „neue Dunlop“ gefallen – Zweigleisige Vermarktung und Sättigungsgefahr

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Bei der Vorstellung des neuen Dunlop Blue Response TG auf dem neuen Sevilla Circuit konnten diese Woche rund 120 Kunden und Medienvertreter aus den europäischen Kernmärkten die Leistungsfähigkeit des neuen Touringsommerreifens erfahren (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert hat Sumitomo Rubber Industries (SRI) in Europa nun erstmals wieder einen selbstentwickelten Reifen der Marke Dunlop präsentiert und vollzieht damit den Markenrechtskauf aus dem vergangenen Jahr. Bei einem großangelegten Fahrevent auf dem ebenfalls brandneuen Sevilla Circuit im Süden Spaniens konnten diese Woche immerhin 120 Kunden und Medienvertreter aus den europäischen Kernmärkten die Leistungsfähigkeit des neuen Dunlop Blue Response TG unter realen Bedingungen testen. Der Touringsommerreifen kommt dieser Tage in immerhin 99 Größen zwischen 15 und 21 Zoll auf den hiesigen Markt und soll dort das Fundament für den Wiederaufbau der Marke Dunlop bilden, wie dazu vor Ort die Vertreter von Dunlop Tyre Europe – zuvor als Falken Tyre Europe aktiv – gegenüber der NEUE REIFENZEIUTUNG betonten.

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