Neuerlicher Testsieg: „Was auch immer Pirelli aktuell macht, es funktioniert“

Pirelli gelingt dieses Jahr bereits der zweite Sieg in einem Tyre-Reviews-Sommerreifentest. Nachdem der Hersteller mit seinem Cinturato (C3) kürzlich in dem 17-Zöller-Test des britischen Mediums reüssierte, dominierte Pirellis P Zero R den Test von UHP-Reifen der Größe 235/35 R19 nun sogar noch deutlicher, gelangen dem Reifen doch Bestleistungen, die entsprechend als Referenz für die Bewertung der anderen sieben Reifen im Test dienten, in immerhin fünf der zehn Testdisziplinen. Dass der P Zero R darüber hinaus aber auch in vier der Disziplinen – auf hohem Niveau zwar – unterdurchschnittliche Leistungen an den Tag legte, ist misslich, stellt aber nur einen geringen Makel dar. Laut Tyre-Reviews-Tester Jonathan Benson fällt das Gesamturteil entsprechend klar aus: „Was auch immer Pirelli aktuell macht, es funktioniert. Der neue Pirelli P Zero R holt sich einen beeindruckenden Gesamtsieg.“

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