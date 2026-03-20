Vollgas in Bispingen: Die Hering Handelsvertretung gibt wieder Gummi

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Nach einem Jahr Boxenstopp hieß es in diesem März endlich wieder: Visier runter und ab auf die Piste. Jana Nickels und Julian Hering ließen die beliebte Tradition ihres Vaters Holger Hering wieder aufleben und luden zum PS-starken Branchentreff nach Bispingen ein. Rund 50 Player aus der Reifen- und Räderbranche folgten der Einladung der Hering Handelsvertretung…

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