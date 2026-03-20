Michelin stellt neuen X-Ice Snow+ für extreme Winterbedingungen vor

Michelin hat einen neuen Spezialisten für extreme Winterbedingungen vorgestellt. Der X-Ice Snow+ zeichne sich dabei vor allem durch eine um 40 Prozent höhere Laufleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration (X-Ice Snow und X-Ice Snow SUV) sowie noch einmal verbesserte Wintereigenschaften aus. Der X-Ice Snow+ kommt im Mai 2026 in den europäischen Handel, und das Line-up umfasst 165 Dimensionen von 15 bis 23 Zoll, so der Hersteller in einer Mitteilung. Der Reifen eigne sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen, von Crossover-Modellen über SUVs bis hin zu Limousinen – unabhängig von der Antriebsart.