https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Der-X-Ice-Snow-ist-Michelins-neuer-Spezialist-fuer-extreme-Winterbedingungen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-20 16:49:282026-03-20 10:57:03Michelin stellt neuen X-Ice Snow+ für extreme Winterbedingungen vor
Michelin stellt neuen X-Ice Snow+ für extreme Winterbedingungen vor
Michelin hat einen neuen Spezialisten für extreme Winterbedingungen vorgestellt. Der X-Ice Snow+ zeichne sich dabei vor allem durch eine um 40 Prozent höhere Laufleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration (X-Ice Snow und X-Ice Snow SUV) sowie noch einmal verbesserte Wintereigenschaften aus. Der X-Ice Snow+ kommt im Mai 2026 in den europäischen Handel, und das Line-up umfasst 165 Dimensionen von 15 bis 23 Zoll, so der Hersteller in einer Mitteilung. Der Reifen eigne sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen, von Crossover-Modellen über SUVs bis hin zu Limousinen – unabhängig von der Antriebsart.
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