Das Flying D ist zurück am Nürburgring – „Sowohl-als-auch“-Lösung

Was Markus Bögner bereits zum Jahreswechsel im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG angedeutet hat, soll nun umgesetzt werden: Dunlop Tyre Europe (bis vor Kurzem noch Falken Tyre Europe) setzt im Motorsport zunächst auf die angekündigte „Sowohl-als-auch“-Lösung und tritt in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) sowie beim 24-Stunden-Rennen mit einem Dunlop- sowie einem Falken-Porsche an, so der President und Managing Director. Und die beiden Porsches sollen dabei außerdem mit separaten Dunlop- und Falken-Reifen aus eigener Produktion ausgestattet werden, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Damit ist die Marke mit dem Flying D, die zwischen 1970 und 2017 insgesamt 18 Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen einfahren konnte, zurück am Ring.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen