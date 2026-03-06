Das Flying D ist zurück am Nürburgring – „Sowohl-als-auch“-Lösung
Was Markus Bögner bereits zum Jahreswechsel im Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG angedeutet hat, soll nun umgesetzt werden: Dunlop Tyre Europe (bis vor Kurzem noch Falken Tyre Europe) setzt im Motorsport zunächst auf die angekündigte „Sowohl-als-auch“-Lösung und tritt in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) sowie beim 24-Stunden-Rennen mit einem Dunlop- sowie einem Falken-Porsche an, so der President und Managing Director. Und die beiden Porsches sollen dabei außerdem mit separaten Dunlop- und Falken-Reifen aus eigener Produktion ausgestattet werden, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Damit ist die Marke mit dem Flying D, die zwischen 1970 und 2017 insgesamt 18 Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen einfahren konnte, zurück am Ring.
