Gemeinsam auf Kurs: Reifen Stiebling bindet Führungskräfte in Zukunftsstrategie ein
Beim Familienunternehmen Reifen Stiebling stand die Jahrestagung im sauerländischen Altena ganz im Zeichen eines „Wechsels auf die Zukunft“. Zwei Tage lang diskutierten die Geschäftsführer Christian und Alexander Stiebling mit ihren Führungskräften über die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens – praxisnah, offen und mit klaren Zielen.
