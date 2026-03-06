260 Jahre Betriebszugehörigkeit: KW Automotive ehrt 17 Jubilare

Ende Februar ehrten im Rahmen einer Betriebsversammlung die KW-Automotive-Geschäftsführer Klaus und Jürgen Wohlfarth langjährige Mitarbeiter. Zählt man alle Jahre der Betriebszugehörigkeit der Jubilarinnen und Jubilare zusammen, beläuft sich die Unternehmenszugehörigkeit auf 260 Jahre.

