260 Jahre Betriebszugehörigkeit: KW Automotive ehrt 17 Jubilare
Ende Februar ehrten im Rahmen einer Betriebsversammlung die KW-Automotive-Geschäftsführer Klaus und Jürgen Wohlfarth langjährige Mitarbeiter. Zählt man alle Jahre der Betriebszugehörigkeit der Jubilarinnen und Jubilare zusammen, beläuft sich die Unternehmenszugehörigkeit auf 260 Jahre.
