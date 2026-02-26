Umfirmierung von Falken Tyre Europe in Dunlop Tyre Europe nun vollzogen

Seit dem 23. Februar heißt Falken Tyre Europe nun auch offiziell Dunlop Tyre Europe, wurde doch nun die Umfirmierung auch ins Handelsregister eingetragen (Bilder: Screenshots)

Seit diesem Montag firmiert Falken Tyre Europe nun auch offiziell als Dunlop Tyre Europe, wie sich dazu der Eintragung im Handelsregister entnehmen lässt. Diese Umfirmierung markiere „einen weiteren Meilenstein“ auf dem Weg, den der japanische Hersteller Sumitomo Rubber Industries im vergangenen Jahr mit der Übernahme der Dunlop-Markenrechte für Europa und weitere Regionen beschritten hat, heißt es dazu aus Offenbach, wo die Gesellschaft weiterhin ihren Sitz hat.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert