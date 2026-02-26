https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Seit-dem-23.-Februar-heisst-Falken-Tyre-Europe-nun-auch-offiziell-Dunlop-Tyre-Europe-wurde-doch-nun-die-Umfirmierung-auch-ins-Handelsregister-eingetragen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-26 12:55:192026-02-26 12:55:19Umfirmierung von Falken Tyre Europe in Dunlop Tyre Europe nun vollzogen
Umfirmierung von Falken Tyre Europe in Dunlop Tyre Europe nun vollzogen
Seit diesem Montag firmiert Falken Tyre Europe nun auch offiziell als Dunlop Tyre Europe, wie sich dazu der Eintragung im Handelsregister entnehmen lässt. Diese Umfirmierung markiere „einen weiteren Meilenstein“ auf dem Weg, den der japanische Hersteller Sumitomo Rubber Industries im vergangenen Jahr mit der Übernahme der Dunlop-Markenrechte für Europa und weitere Regionen beschritten hat, heißt es dazu aus Offenbach, wo die Gesellschaft weiterhin ihren Sitz hat.
