Umfirmierung von Falken Tyre Europe in Dunlop Tyre Europe nun vollzogen

Seit diesem Montag firmiert Falken Tyre Europe nun auch offiziell als Dunlop Tyre Europe, wie sich dazu der Eintragung im Handelsregister entnehmen lässt. Diese Umfirmierung markiere „einen weiteren Meilenstein“ auf dem Weg, den der japanische Hersteller Sumitomo Rubber Industries im vergangenen Jahr mit der Übernahme der Dunlop-Markenrechte für Europa und weitere Regionen beschritten hat, heißt es dazu aus Offenbach, wo die Gesellschaft weiterhin ihren Sitz hat.

