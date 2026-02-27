Isola verlässt Pirelli, Marrafuschi wird neuer Motorsportchef dort

Mit Mario Isola verlässt eines der aufgrund von Pirellis Formel-1-Engagement in der breiten Öffentlichkeit wohl bekanntesten Gesichter des Reifenherstellers das Unternehmen. Seine Aufgaben als Motorsportchef bei den Italienern übernimmt mit Wirkung zum 1. März Dario Marrafuschi, der wie sein Vorgänger in seiner neuen Funktion berichtet an Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport im Konzern.

