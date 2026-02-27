Dresdner Reifen Zentrale und Dunlop unterstützen Kindersportverein Kidds

Die Dresdner Reifen Zentrale (DRZ) und Dunlop wollen den Dresdner Kindersportverein Kidds während der kommenden drei Jahre als Offizieller Partner finanziell unterstützen und damit „ein bewusstes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltiges Engagement in der Region“ setzen, wie dazu Geschäftsführer Ronny Zill betont. Der Der Verein leiste wertvolle Arbeit und einen bedeutenden Beitrag für Kinder und stärkt außerdem mit seinen Projekten „nachhaltig das soziale Miteinander“. Der Filialist mit seinen sieben Standorten wolle die Projekte des Vereins sichtbar fördern und ihm damit helfen, „gemeinsam langfristige Perspektiven für die betreuten Kinder und Jugendlichen zu schaffen und konkrete Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wird“, so Zill abschließend.