Bridgestone führt Enliten-Technologie nun auch in der IndyCar Series ein

Nach dem Bridgestone erst vor wenigen Wochen seinen neuen Firestone Firehawk Indy 500 V2 vorgestellt hat – ein UHP-Reifen auf Basis der konzerneigenen Enliten-Technologie –, soll diese nun auch in der jetzt am Wochenende startenden IndyCar-Saison zum Einsatz kommen. Das Engagement im Motorsport diene „als mobiles Labor, um neue Technologien unter extremsten Bedingungen zu testen und zu erproben“, erklärt dazu Lisa Boggs, Direktorin von Bridgestone Americas Motorsports. Wie der Hersteller mitteilt, werde man während der neuen Saison 32.000 Firestone-Firehawk-Rennreifen mit Enliten-Technologie an die NTT-IndyCar-Series liefern sowie weitere 5.000 an die Serie Indy NXT by Firestone. Bridgestone habe Enliten als Technologieplattform entwickelt, „um maßgeschneiderte Leistung zu liefern und gleichzeitig den Fokus auf verbesserte Nachhaltigkeit im gesamten Reifensortiment von Bridgestone und Firestone zu legen“. Im Kern geht es bei der Enliten-Technologie um Gewichtsreduktion und damit Ressourcenschonung, um die Verringerung des Rollwiderstands sowie darum, die Reifen EV-Ready zu machen.