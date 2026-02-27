„Bremsen-Wissen to go” durch Textar-Webinare

Als Anbieter von Bremsbelaglösungen hat TMD Friction unter seinem Markennamen Textar eine Reihe von kostenfreien Webinaren für Kfz-Profis aufgelegt mit Tipps und Tricks rund um das Thema Bremse. Wie es heißt werde dabei ein breites Spektrum an abgedeckt angefangen bei Grundlagenwissen bis hin zu typischen Fehlerquellen und aktuellen Entwicklungen. Erzielten Kfz-Betriebe dem Unternehmen zufolge rund ein Drittel ihres Umsatzes mit Servicearbeiten rund um die Bremse, sei es schließlich umso wichtiger für sie, möglichst schnell die richtige Diagnose zu stellen, Einbaufehler zu vermeiden und auf dem Laufenden zu bleiben.

