Poster zur Struktur/dem Who is Who im deutschen Teilemarkt neu aufgelegt

, ,
Die beiden Poster mit Datenstand Januar 2026 sind ab sofort bei dem Kölner Beratungsunternehmen Wolk & Nikolic After Sales Intelligence erhältlich (Bilder: Wolk & Nikolic After Sales Intelligence)

Die Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH hat die beiden von ihr angebotenen Poster zum deutschen Kfz-Ersatzteilmarkt im DIN-A0-Format neu aufgelegt mit Datenstand Januar 2026. Dasjenige zur Struktur dieses Segmentes soll einen Überblick über das gesamte deutsche Ersatzteilmarktökosystem bieten angefangen bei Teileherstellern und Einkaufsgemeinschaften über Händler, freie und markengebundene Werkstätten bis hin zu Onlineplattformen und Endkunden. Durch die Visualisierung der gesamten Vertriebskette inklusive aller wichtigen Marktschnittstellen sei es „ein praktisches Hilfsmittel für Strategie-, Vertriebs- und Marktforschungsteams“, ist das Kölner Beratungsunternehmen überzeugt. Demgegenüber soll das Who-is-Who-Poster zum Teilevertrieb im freien Ersatzgeschäft hierzulande einen fokussierten Überblick über die führenden ungebundenen Autoteilehändler in Deutschland bieten. Es hebe die größten Händler, ihre Handels- und Einkaufsverbände sowie ihre Positionierung hervor, womit es – wie es heißt – „eine unverzichtbare Referenz für Vertriebsteams, Hersteller und Investoren“ darstelle.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert