Wachstumsstrategie: 2026 wird „ein entscheidendes Jahr für Prinx“

Prinx Chengshan hatte Mitte Februar einige europäische Händler in Chon Buri, Thailand, an seinem Produktionsstandort zu Gast und stellte diesen die Wachstumsstrategie für seine globale Flaggschiffmarke Prinx vor (Bild: Prinx Chengshan)

Prinx Chengshan, der Reifenhersteller hinter den Marken Austone und Fortune sowie seinen beiden gleichnamigen Marken Chengshan und dem globalen Flaggschiff Prinx, veranstaltete Mitte Februar in Thailand eine Veranstaltung, um europäischen Händlern seine Zukunfts- bzw. Wachstumsstrategie vorzustellen. Auf der Konferenz mit dem Titel „Prinx Reveal 2026: The Future Unveiled“ stellte das wachsende europäische Managementteam gemeinsam mit den Direktoren von Prinx Chengshan aus China und Thailand, wo der Hersteller sein für Europa wichtiges Reifenwerk betreibt, die neuesten Produktentwicklungen vor, wobei der Schwerpunkt auf der Marke Prinx lag.

