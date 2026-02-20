Weitere Details zu Vredesteins neuem „Ganzjahresreifen, der alles kann“

Nun dauert es nicht mehr lange, bis Apollo Tyres das schon im vergangenen Herbst angekündigte neue Allwetterprofil seiner Marke Vredestein vorstellt. Und nachdem der indische Reifenhersteller unlängst schon den Namen des Produktes hat durchsickern lassen, legt er nun mit weiteren Details zum „Quatrac Pro 2“ nach. Zum einen heißt es, dass dieser „Ganzjahresreifen, der alles kann“, eine verbesserte Haftung und Stabilität bei Nässe, Trockenheit und Schnee bieten soll gegenüber seinem Vorgänger „Quatrac Pro“ bzw. „Quatrac Pro+“. Beschrieben als „bahnbrechendes, leistungsorientiertes Allroundprodukt“ der Marke sei er für Sportwagen, Supersportwagen und leistungsstarke Limousinen, Schrägheckmodelle und SUVs geeignet sowie ab Sommer 2026 dann in ganz Europa in einer Reihe beliebter Größen erhältlich sein. Zum anderen werde er durch eine auffällige Seitenwandgestaltung charakterisiert, heißt es weiter. Zumal der Anbieter seine langjährige Zusammenarbeit mit Italdesign bei ihm fortgeführt hat, um auf der Flanke – wie er sagt – „die Jahreszeiten als nahtloses Zusammenspiel von Feststoffen und Hohlräumen darzustellen, wobei fließende grafische Elemente an Blätter, Schnee und Regen erinnern“.

