Giti Tire führt neuen Maxmiler Pro2 für das Transportersegment ein
Giti Tire stellt mit dem GT Radial Maxmiler Pro2 einen neuen Transporterreifen vor, der im Vergleich zu seinem Vorgänger einen um 15 Prozent geringeren Rollwiderstand sowie ein um acht Prozent verbessertes Nassbremsverhalten biete, wie dazu der Hersteller betont. Folglich komme der Neue auch mit „A“- und „B“-Einstufungen beim Nassgriff sowie „B“- und „C“-Einstufungen beim Rollwiderstand in den Markt.
