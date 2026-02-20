Giti Tire führt neuen Maxmiler Pro2 für das Transportersegment ein

Giti Tire hat seinen neuen Transporterreifen Maxmiler Pro2 in zunächst 22 Dimensionen eingeführt (Bild: Giti Tire)

Giti Tire stellt mit dem GT Radial Maxmiler Pro2 einen neuen Transporterreifen vor, der im Vergleich zu seinem Vorgänger einen um 15 Prozent geringeren Rollwiderstand sowie ein um acht Prozent verbessertes Nassbremsverhalten biete, wie dazu der Hersteller betont. Folglich komme der Neue auch mit „A“- und „B“-Einstufungen beim Nassgriff sowie „B“- und „C“-Einstufungen beim Rollwiderstand in den Markt.

