Neuer Vredestein Quatrac Pro 2 kommt in den Markt

Was sich bereits im vergangenen Herbst angekündigt hatte, soll nun konkret werden: Apollo Tyres stellt einen neuen Vredestein-Ganzjahresreifen vor. Wie der Reifenhersteller mitteilt, plane man im März, den neuen Vredestein Quatrac Pro 2 vorzustellen. Damit ist nun auch klar, welches Produkt Daniele Lorenzetti, Technischer Direktor beim Hersteller, meinte, als er vor wenigen Monaten von der „Einführung eines bedeutenden neuen Vredestein-Produktes“ im Jahr 2026 sprach. Der neue Vredestein Quatrac Pro 2 ist als UHP-Ganzjahresreifen konzipiert und soll folgerichtig Nachfolger des Quatrac Pro+ werden. Dieser war 2023 in den Markt gekommen und hatte dort wiederum den 2019 eingeführten Quatrac Pro ersetzt.