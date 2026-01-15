https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/In-den-kommenden-Wochen-will-Apollo-Tyres-den-Quatrac-Pro-2-vorstellen-der-als-Nachfolge-des-Quatrac-Pro-in-den-Markt-kommen-soll.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-15 10:46:312026-01-15 10:46:31Neuer Vredestein Quatrac Pro 2 kommt in den Markt
Neuer Vredestein Quatrac Pro 2 kommt in den Markt
Was sich bereits im vergangenen Herbst angekündigt hatte, soll nun konkret werden: Apollo Tyres stellt einen neuen Vredestein-Ganzjahresreifen vor. Wie der Reifenhersteller mitteilt, plane man im März, den neuen Vredestein Quatrac Pro 2 vorzustellen. Damit ist nun auch klar, welches Produkt Daniele Lorenzetti, Technischer Direktor beim Hersteller, meinte, als er vor wenigen Monaten von der „Einführung eines bedeutenden neuen Vredestein-Produktes“ im Jahr 2026 sprach. Der neue Vredestein Quatrac Pro 2 ist als UHP-Ganzjahresreifen konzipiert und soll folgerichtig Nachfolger des Quatrac Pro+ werden. Dieser war 2023 in den Markt gekommen und hatte dort wiederum den 2019 eingeführten Quatrac Pro ersetzt.
