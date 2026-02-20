Bridgestone erweitert sein SUV-Reifenportfolio

Mit dem aktuellen Produktportfolio bietet Bridgestone seinen Handelspartnern ein breit aufgestelltes Angebot an modernen Reifenlösungen für das weiterhin wachsende SUV-Segment. Das Portfolio reicht von Premiumreifen wie dem Bridgestone Blizzak 6, Turanza All Season 6, Turanza 6, Potenza Sport und Dueler All-Terrain A/T002 bis hin zu leistungsstarken Produkten im Preis-Leistungs-Segment von Firestone, darunter der Roadhawk 2 und der Winterhawk 4. Für das Jahr 2026 baut der Premiumreifenhersteller dieses Angebot mit weiter aus.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen