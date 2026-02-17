Jutereinigungssäcke gegen Reifenabrieb
Mehr und mehr wird über Reifenabrieb diskutiert bzw. darüber, dass der Eintrag entsprechender Partikel in die Umwelt reduziert werden soll. Nicht umsonst sollen in der Euro-7-Norm Grenzwerte dazu verankert werden, selbst wenn noch nicht ganz klar zu sein scheint, mit welchem Verfahren die Emissionen letztendlich ermittelt werden. Selbst wenn Hersteller wie Continental, Michelin und weitere versuchen, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie möglichst wenig Abrieb generieren: Ganz verhindern lässt er sich nicht. Vor diesem Hintergrund verweist Georg Neumann von der Oldenburger INGWA GmbH – ein unter anderem im Bereich Straßen-/Kanalbau tätiges Planungsbüro – auf eine Möglichkeit, durch in Gullys integrierbare Reinigungssäcke vornehmlich aus Jute einen großen Teil der ansonsten mit Regenwasser in die Kanalisation gespülten Abriebpartikel sowie auch Schwermetalle, Öle und Phenole auffangen und der Entsorgung zuführen zu können. Das Ganze soll auf einem von der Richard Brink GmbH & Co. KG gehaltenen Patent basieren.
Wie gestaltet man die Kosten dafür fair? Umlegen auf den Reifenpreis? Angepasst an dessen Eigenschaften, so dass Reifen die wenig (gefährlichen) Verschleiß zeigen billiger wegkommen? Fair wäre es….
Wie dem weiteren – allerdings Abonnenten der NEUE REIFENZEITUNG vorbehaltenen – Text zu entnehmen ist, gibt es auch in Sachen der Finanzierung des Ganzen einen Vorschlag.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Marx
(Redaktion NEUE REIFENZEITUNG)