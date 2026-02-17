Update auf Version 950 für RDKS-Tools von Orange

Unter dem Namen „O-Genius“ bietet Orange Electronic Programmier-/Diagnosegeräte für direkt messende Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) an. Unlängst hat der Anbieter seinen Tools ein Upgrade auf die neue Softwareversion 950 spendiert. Damit verbunden ist nicht nur ein geändertes farbliches Design der Benutzeroberfläche, sondern es gibt zudem Modifikationen rund um die Bedienung der Geräte. Zwar haben sie auch bisher schon die Möglichkeit geboten, die ID von zu programmierenden RDKS-Sensoren mittels Scan ihres QR-Codes – das Kürzel steht bekanntlich für Quick Response – zu erkennen. Doch mit Version 950 ihrer Software werde diese Variante nun vorrangig angeboten bzw. werde automatisch das Scannen des QR-Codes vom Sensor oder der Verpackung gefordert, so das Unternehmen. „Somit können vom Programmiergerät keinerlei weiter rumliegende Sensoren mehr programmiert werden, und die Fehlerquote der nicht oder falsch programmierten Sensoren geht bei richtiger Anwendung gegen null“, erklärt der Anbieter als Vorteil des Ganzen. Bei Orange Electronic zeigt man sich überzeugt, dass Anwender dies schnell zu schätzen lernen werden.