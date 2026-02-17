Bewerbungen fürs „Falken Adventure Camp“ bis Ende März möglich

Eigentlich sollte seine Umfirmierung in Dunlop Tyres Europa schon zum zurückliegenden Jahreswechsel erfolgen – dennoch ruft das Unternehmen derzeit noch unter dem Namen Falken Tyre Europe GmbH zur Teilnahme an einem Event vom 28. Mai bis zum 7. Juni dieses Jahres auf. Dann soll das sogenannte „Falken Adventure Camp 2026“ im US-Bundesstaat New York stattfinden. Bei dem wird sich demnach alles um das im vergangenen Herbst bei einem Promobil-Reifentest für „sehr gut“ befundene Profil „Wildpeak A/T AT3WA“ der Marke Falken drehen, die wie Dunlop (außer bei Motorradreifen) mittlerweile zu dem japanischen Reifenhersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) zählt. Wurde der Reifen Anbieteraussagen zufolge entwickelt „für Fahrer, die regelmäßig zwischen Stadtverkehr, Landstraßen und unbefestigten Wegen wechseln“, sollen Teilnehmer an dem „Falken Adventure Camp“ genau das in der Praxis erfahren können bei einer Tour durch verschiedene Landschaften und wechselnden Straßenverhältnissen im gesamten Bundesstaat New York.

