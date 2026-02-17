Neue Generation von Advance-Lkw-Reifen steht bei Otto Just vor der Markteinführung

Die Otto Just GmbH & Co. KG bereitet sich auf den Verkaufsstart der nächsten Entwicklungsstufe ihrer Exklusivmarke Advance vor. Mit seiner zweiten Generation bringt Guizhou Tyre, der chinesische Hersteller hinter der Marke, in Kürze seine neue, dann zweite Generation seiner Lkw-Reifen an den Start, deren Produktionsbeginn für März geplant ist. „Die Markteinführung markiert auch für den Reifengroßhändler einen wichtigen Meilenstein in der bereits 14-jährigen Zusammenarbeit mit der Marke“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Handelsunternehmens, das für das neue Jahr allerdings noch weitere Projekte und Pläne hat.

