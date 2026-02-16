Strategische Partnerschaft von Brembo und JAC Group

Der chinesische Automobilhersteller JAC und der auf Bremslösungen spezialisierte italienische Zulieferer Brembo sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel der Anfang Februar geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist demnach die Stärkung der langfristigen Zusammenarbeit beider Seiten sowie die Förderung von Innovationen für zukünftige Fahrzeugplattformen bzw. die gemeinsame Entwicklung verbesserter Bremstechnologien und zugehöriger Softwarelösungen, um den sich wandelnden Bedürfnissen des chinesischen Automobilmarktes gerecht zu werden. „Diese strategische Partnerschaft markiert ein neues Kapitel in der Ressourcenkomplementarität und der gemeinsamen Innovation in breiteren und tiefer gehenden Bereichen. Gemeinsam werden wir den Nutzern sicherere und außergewöhnlichere Fahrerlebnisse bieten“, sagt Parteisekretär Xiang Xingchu, der als Vorsitzender und Geschäftsführer der JAC Group Holding Company fungiert. „China ist ein strategischer Markt für Brembo. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorn in unserer Rolle als echter Lösungsanbieter. Durch die Kombination unserer erstklassigen Bremsenhardware mit proprietärer Software und digitalen Kompetenzen liefern wir integrierte, hochwertige Lösungen für unsere Kunden“, ergänzt Brembo-CEO Daniele Schillaci.