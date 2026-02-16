RuLa-BRW investiert in Produktionstechnik – 25-jähriges Jubiläum

Detlev Biermann, geschäftsführender Gesellschafter von RuLa-BRW (rechts), konnte kürzlich das 25-jährige Bestehen seines im brandenburgischen Königs Wusterhausen ansässigen Runderneuerungsunternehmens feiern und dabei auch zusammen mit Produktionsleiter Daniel Jatzek (Mitte) Carsten Sauer dem Kollegium vorstellen, der künftig das Vertriebsgebiet Nord-West betreuen wird (Bild: RuLa-BRW)

RuLa-BRW zählt zu den größten Runderneuerern Deutschlands und blickt mittlerweile auf eine immerhin 25-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz und Produktion in Königs Wusterhausen südlich von Berlin blickt aber nicht nur zurück, es blickt vor allem voraus, wie dazu Detlev Biermann gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont. Das zeige sich nicht nur an den Entwicklungen im Personal, gerade aufseiten des Vertriebs, sondern auch an den laufenden und geplanten Investitionen in der Runderneuerung, so der geschäftsführende Gesellschafter.

