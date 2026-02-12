Kooperation von Loco-Soft und Motoo für effizientere Werkstattprozesse

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Koke-Ralf-links-und-Knoll-Jan.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-12 11:25:372026-02-12 11:25:37Kooperation von Loco-Soft und Motoo für effizientere Werkstattprozesse
Die auf die Entwicklung von Dealer-Management-Software für Kfz-Betriebe sowie die Unterstützung der Steuerung von Service-, Teile- und Vertriebsprozessen spezialisierte Loco-Soft Vertriebs GmbH und die Genossenschaft unabhängiger Kfz-Werkstätten Motoo haben eine Kooperation vereinbart. Dies in der Absicht, die digitalen Abläufe in den Motoo-Mitgliedsbetrieben gezielt zu verbessern. Geplant sind demzufolge gemeinsame Informationsangebote und ausgewählte Veranstaltungen – offen, unverbindlich und ohne Zwang zum Systemwechsel.
