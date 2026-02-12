Kooperation von Loco-Soft und Motoo für effizientere Werkstattprozesse

, , ,
Loco-Soft-Geschäftsführer Ralf Koke (links) und der geschäftsführende Motoo-Vorstand Jan Knoll erwarten auf Basis der von beiden Seiten geschlossenen Zusammenarbeit zwar „keinen Run“, dennoch sollen sich dadurch die digitalen Abläufe in den Motoo-Mitgliedsbetrieben verbessern (Bild: Motoo)

Die auf die Entwicklung von Dealer-Management-Software für Kfz-Betriebe sowie die Unterstützung der Steuerung von Service-, Teile- und Vertriebsprozessen spezialisierte Loco-Soft Vertriebs GmbH und die Genossenschaft unabhängiger Kfz-Werkstätten Motoo haben eine Kooperation vereinbart. Dies in der Absicht, die digitalen Abläufe in den Motoo-Mitgliedsbetrieben gezielt zu verbessern. Geplant sind demzufolge gemeinsame Informationsangebote und ausgewählte Veranstaltungen – offen, unverbindlich und ohne Zwang zum Systemwechsel.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert