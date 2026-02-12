https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/HR-hat-einen-neuen-Rennfedernkonfigurator-entwickelt-und-online-gestellt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-12 10:58:142026-02-12 10:58:14Der neue Rennfedernkonfigurator von H&R ist da – Individuelle Lösungen
Der neue Rennfedernkonfigurator von H&R ist da – Individuelle Lösungen
H&R-Spezialfedern zählt zu den etablierten Anbietern von Rennsportfedern im Markt. Um die Wahl der richtigen Federn zu erleichtern, hat der im sauerländischen Lennestadt ansässige Hersteller nun einen neuen Rennfedernkonfigurator entwickelt und online gestellt. „Ob im Motorsportalltag, bei Entwicklungsprojekten oder in der Abstimmungsphase: Die intuitive Menuführung findet die perfekte Rennfeder schnell und zuverlässig – ohne stundenlanges Studium der Datenblätter“, heißt es dazu in einer Mitteilung von H&R.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!