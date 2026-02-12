Der neue Rennfedernkonfigurator von H&R ist da – Individuelle Lösungen

H&R-Spezialfedern zählt zu den etablierten Anbietern von Rennsportfedern im Markt. Um die Wahl der richtigen Federn zu erleichtern, hat der im sauerländischen Lennestadt ansässige Hersteller nun einen neuen Rennfedernkonfigurator entwickelt und online gestellt. „Ob im Motorsportalltag, bei Entwicklungsprojekten oder in der Abstimmungsphase: Die intuitive Menuführung findet die perfekte Rennfeder schnell und zuverlässig – ohne stundenlanges Studium der Datenblätter“, heißt es dazu in einer Mitteilung von H&R.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen