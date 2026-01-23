Personelle Verstärkung fürs Watzka-Außendienstteam

Die Reifenzentrum Watzka GmbH hat mit Jahresbeginn 2026 ihre Außendienstmannschaft verstärkt. Zum 1. Januar hat Andreas Heineke bei dem Großhändler aus Kühbach (Bayern) die Betreuung des Vertriebsgebietes Deutschland Mitte übernommen. Dafür bringt er langjährige Erfahrung im Reifen- und Vertriebsumfeld mit, war er doch seit Sommer 2010 zuletzt bei Grasdorf als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst beschäftigt, wo er entsprechende Markt- und Produktkenntnisse aufbauen konnte. „Mit Andreas Heineke gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsspezialisten, der unsere Kunden kompetent betreuen und den Ausbau unserer Marktposition in Deutschland Mitte aktiv vorantreiben wird“, freut sich Geschäftsführer über den Neuzugang im Unternehmen bzw. die Zusammenarbeit mit Heineke.