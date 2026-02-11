https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Unter-seiner-Truck-Offensive-will-Veroelst-im-neuen-Jahr-vor-allem-auf-eine-engere-Vernetzung-und-Einbindung-der-Franchisepartner-in-das-Lkw-Konzept-setzen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-11 10:34:112026-02-10 15:38:46Vergölst will seine Truck-Offensive 2026 noch einmal verstärken
Vergölst will seine Truck-Offensive 2026 noch einmal verstärken
In Bezug auf Lkw- und Busreifen spricht die deutsche Vergölst-Organisation von „einem positiv geprägten Geschäftsjahr 2025“, das man unter dem Schlagwort Truck-Offensive „konsequent fortsetzen“ möchte. Wie es dazu vonseiten der Continental-Handelsorganisation heißt, gehörten dazu etwa Auftritte auf Branchenevents, der Ausbau des Servicenetzes sowie „ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit“, der etwa in der Kaltrunderneuerung zum Ausdruck kommt, wie Vergölst sie etwa am Standort im bayerischen Cham betreibt. In Summe – heißt es dazu aus Hannover – wolle man die zuletzt umgesetzte „Strategie“ in Sachen Lkw- und Busreifen im neuen Jahr nicht nur weiterführen, sondern wolle diese sogar „signifikant intensivieren“.
