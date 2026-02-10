https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Die-Region-EMEA-liefert-den-einzigen-Lichtblick-in-dem-Goodyear-Jahresbericht-in-dem-auch-der-Fehlbetrag-in-Hoehe-von-17-Milliarden-US-Dollar-auffaellt.webp 840 1119 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-10 12:45:202026-02-10 12:45:20Goodyear kann Umsatz und Betriebsgewinn in EMEA steigern
Goodyear kann Umsatz und Betriebsgewinn in EMEA steigern
Auch wenn das vierte Quartal – gerade in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) – bei Umsatz und Erträgen eine deutlich positive Entwicklung zeigt, kann man bei Goodyear mit den gestern Abend veröffentlichten Jahreskennzahlen nicht zufrieden sein. Während Umsätze und Absätze im unteren einstelligen Bereich weltweit nachgaben, büßte der US-amerikanische Hersteller beim Betriebsergebnis immerhin 18,8 Prozent ein, woraus sich eine Verringerung der Umsatzrendite von 1,1 Prozent ergibt. Gleichzeitig rutschte Goodyear durch Wertberichtigungen und weitere Einmaleffekte deutlich in die roten Zahlen und musste einen Jahresfehlbetrag von 1,7 Milliarden Dollar (1,45 Milliarden Euro) melden.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!