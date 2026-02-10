Goodyear kann Umsatz und Betriebsgewinn in EMEA steigern

Auch wenn das vierte Quartal – gerade in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) – bei Umsatz und Erträgen eine deutlich positive Entwicklung zeigt, kann man bei Goodyear mit den gestern Abend veröffentlichten Jahreskennzahlen nicht zufrieden sein. Während Umsätze und Absätze im unteren einstelligen Bereich weltweit nachgaben, büßte der US-amerikanische Hersteller beim Betriebsergebnis immerhin 18,8 Prozent ein, woraus sich eine Verringerung der Umsatzrendite von 1,1 Prozent ergibt. Gleichzeitig rutschte Goodyear durch Wertberichtigungen und weitere Einmaleffekte deutlich in die roten Zahlen und musste einen Jahresfehlbetrag von 1,7 Milliarden Dollar (1,45 Milliarden Euro) melden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen