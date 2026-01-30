Ex-ATU-Chef folgt bei BoldR auf Ex-Euromaster-Chef
Die BoldR Group, die nach eigenen Angaben aus der 1995 in Thüringen gegründete Firma Rameder entstanden ist und heute 500 Mitarbeiter in sechs europäischen Ländern zählt, bekommt rund um den aktuellen Monatswechsel einen neuen Chief Executive Officer (CEO). Zumal Geschäftsführer Dr. David Gabrysch – von Sommer 2019 bis Herbst 2023 Deutschland- und Österreich-Chef der Michelin-Handelskette Euromaster – laut einem Bericht von Autohaus Online die Gruppe zum 30. Januar auf eigenen Wunsch hin verlässt. Zum 1. Februar soll demnach dann Sascha Bopp die Aufgaben als BoldR-CEO übernehmen. Auch sein Name ist in der Branche kein unbekannter, hatte er doch ab Oktober 2022 und bis Mitte vergangenen Jahres den Geschäftsführungsvorsitz bei der zur Mobivia-Gruppe gehörenden Werkstattkette ATU inne, an der seit 2018 auch Michelin einige Jahre lang eine Beteiligung gehalten hatte, bevor man sich Anfang 2023 dann wieder davon trennte.
