ATR Service feiert Jubiläum mit Talentförderinitiative Camp der Champs

Vor zwanzig Jahren begann alles mit einem ambitionierten Ziel: Kfz-Azubis praxisnah fördern und fit für die Zukunft machen. Heute begeistere das sogenannte Camp der Champs, das von ATR Service und seinen Partnern veranstaltet wird, jedes Jahr zahlreiche Teilnehmer, starke Partner und Betriebe, und zwar „mit einem Konzept, das Wissen lebendig macht“, ist man in der Konzeptgebers (Meisterhaft und AC Auto Check) überzeugt. Mit der Einführung des Trainingscamps der Champs begann 2018 eine neue Phase der Professionalisierung, während man 2025 erstmals ein Camp direkt an einer Berufsschule stattfinden lassen konnte – „ein neues Kapitel“ des Nachwuchsförderprogramms für Kfz-Mechatroniker. Und 2026 nun feiert die Talentförderinitiative ihr 20-jähriges Jubiläum. „Was klein begann, ist heute die Erfolgsgeschichte der Branche: Ein Treffpunkt für junge Schrauberinnen und Schrauber, die mehr wollen. Und genau das bleibt auch künftig das Ziel: Nachwuchs fördern, Begeisterung entfachen und zeigen, dass die Kfz-Reparaturbranche eine Zukunft hat“, so ATR Service abschließend.