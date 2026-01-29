Erste Anlage Europas zur Herstellung von biozirkulärem Silica eingeweiht

Das Chemieunternehmen Solvay hat in seinem Werk in Livorno (Italien) eine Anlage zur Herstellung von biozirkulärem Silica eingeweiht. Nach Unternehmensangaben ist sie erste, welche die nachhaltigere Variante dieses auch im Reifenbau verwendeten Materials auf europäischem Boden produziert. Die neue Anlage erfülle die EU-Nachhaltigkeitsrichtlinien für Reifen und unterstütze die Nachhaltigkeitsziele der Kunden, indem sie hochdisperses Siliziumdioxid aus biobasiertem bzw. aus Reishülsenasche – einem landwirtschaftlichen Nebenprodukt – gewonnenem Natriumsilicat fertige. Mit dem neuen Verfahren sollen sich die Kohlendioxidemissionen je Tonne Silica um 35 Prozent verringern lassen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Wobei zugleich eine lokale Kreislaufwirtschaft geschaffen werde, von der Landwirtschaft, Industrie und die angrenzenden Gemeinden vor Ort profitierten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen