https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Auto-A6-mit-SportContact-7.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-29 13:48:052026-01-29 13:48:05Ein Sechser und ein Siebener von Conti für den Audi A6
Ein Sechser und ein Siebener von Conti für den Audi A6
Continental stattet den neuen Audi A6 ab Werk mit Sommerreifen aus. Der Ingolstädter Autoproduzent hat dafür die Profile „SportContact 7“ und „EcoContact 6 Q“ des Reifenherstellers freigegeben jeweils in den Dimensionen 255/40 R20 101Y XL und 255/35 R21 101Y HL. Wobei dies für mit der „Silent“-Technologie des Anbieters ausgestatteten Modelle gilt. Für Fahrten bei winterlichen Bedingungen empfiehlt Audi für seinen A6 darüber hinaus Contis „WinterContact TS 870 P“ in den Größen 245/45 R19 102W und 255/40 R20 101W ohne den geräuschdämmenden Schaum im Reifeninneren.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!