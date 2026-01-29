Pkw-Jahresfahrleistung ist 2025 „spürbar gestiegen“

Pkw-Jahresfahrleistung ist 2025 „spürbar gestiegen“ Dem aktuellen Report der Deutschen Automobiltreuhand GmbH (DAT) lassen sich nicht nur Informationen zur Wartungs-/Reparaturhäufigkeit und der Kostenentwicklung für entsprechende Werkstattarbeiten an Pkw entnehmen, sondern auch die für die Branche gute Nachricht, dass das Auto für die überwiegende Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) weiter unverzichtbar ist. Dies sei selbst in Bereichen mit gut bis sehr gut ausgebautem öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) der Fall, wie es mit Blick auf einen immerhin noch 73-prozentigen Anteil in solchen Gegenden heißt. Darüber hinaus findet sich im DAT-Report 2026 eine weitere die Stimmungslage von Autoserviceanbietern sicherlich ebenso erhellende Information. Zumal in der neuen Faktensammlung zu den automobilen Befindlichkeiten in Deutschland mit Bezug auf die Jahresfahrleistung von Pkw davon berichtet wird, dass sie 2025 „spürbar gestiegen“ sei. „Mit 13.140 Kilometern sind die Menschen mit ihren Pkw das zweite Jahr in Folge wieder mehr Kilometer gefahren“, wie im DAT-Report dazu zu lesen ist. Wobei die Fahrzeuge demnach überwiegend privat bzw. für Dinge wie Urlaub, Einkauf etc. genutzt werden (59 Prozent) gefolgt von Fahrten von und zur Arbeit (36 Prozent) sowie einer rein geschäftlichen Nutzung (fünf Prozent). Doch unabhängig vom jeweiligen Einsatzzweck gilt: Ein Auto, das mehr bewegt wird, benötigt tendenziell öfter Ersatz für Verschleißteile inklusive auch Reifen.

