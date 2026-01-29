Pkw-Jahresfahrleistung ist 2025 „spürbar gestiegen“

Dem aktuellen Report der Deutschen Automobiltreuhand GmbH (DAT) lassen sich nicht nur Informationen zur Wartungs-/Reparaturhäufigkeit und der Kostenentwicklung für entsprechende Werkstattarbeiten an Pkw entnehmen, sondern auch die für die Branche gute Nachricht, dass das Auto für die überwiegende Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) weiter unverzichtbar ist. Dies sei selbst in Bereichen mit gut bis sehr gut ausgebautem öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) der Fall, wie es mit Blick auf einen immerhin noch 73-prozentigen Anteil in solchen Gegenden heißt. Darüber hinaus findet sich im DAT-Report 2026 eine weitere die Stimmungslage von Autoserviceanbietern sicherlich ebenso erhellende Information.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen