Markt motorisierter Zweiräder soll 2026 „wieder zweistellig wachsen“

Der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM), bei dem zum bevorstehenden Monatswechsel Uwe Seitz als dessen neuer Hauptgeschäftsführer den in Ruhestand gehenden Reiner Brendicke ablöst, zieht Bilanz des Motorradjahres 2025, das überwiegend von den Nachwehen der Einführung der Euro-5+-Abgasnorm geprägt gewesen ist. „Sowohl die extrem hohen Zulassungszahlen im zweiten Halbjahr 2024 als auch der damit verbundene deutliche Rückgang im Jahr 2025 standen im direkten Zusammenhang mit dem Übergang der Standards Euro 5 zu Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025“, heißt es seitens des Verbandes mit Blick auf die als Folge dessen gegenüber 2024 im vergangenen Jahr stark eingebrochenen Neuzulassungszahlen motorisierter Zweiräder. „Die Fahrzeuganzahl zum Abbau der Lagerbestände sind in der EU leider stark limitiert, sodass es zwangsweise Ende 2024 noch zu einer hohen Zahl an Tages- und Kurzzeitzulassungen gekommen ist. Rein formell waren diese Fahrzeuge im Jahr 2025 für die Kunden dann Gebrauchtfahrzeuge und wurden bei der Zulassung auch so gezählt, obwohl der Tachostand meistens null Kilometer aufgewiesen hat“, wie der IVM ergänzend erklärt und zumindest für zulassungsfreie Kleinkrafträder ein beinahe fünfprozentiges Absatzplus auf etwas mehr als 15.500 berichten kann.

