https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Adrian-Costache-und-Ari-Salah-von-Prinx-wollen-die-Partnerschaft-mit-dem-britischen-Race-Truck-Fahrer-Luke-Garrett-noch-einmal-vertiefen-und-dabei-auf-einen-klaren-Markenfokus-ausrichten-.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-28 15:04:212026-01-27 16:08:51Prinx Chengshan Europe und Garrett Truck Sport wollen Partnerschaft vertiefen
Prinx Chengshan Europe und Garrett Truck Sport wollen Partnerschaft vertiefen
Nach ihrem ersten gemeinsamen Jahr wollen Prinx Chengshan Europe und Garrett Truck Sport ihre Partnerschaft zum Beginn der neuen Saison noch einmal vertiefen. Dabei will der aus China stammende Reifenhersteller sein Motorsportprogramm künftig auf „einen klaren Markenfokus“ ausrichten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Im Mittelpunkt dieses Fokus: Prinx als führende Marke.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!