Prinx Chengshan Europe und Garrett Truck Sport wollen Partnerschaft vertiefen

, ,
Adrian Costache und Ari Salah von Prinx (links) wollen die Partnerschaft mit dem britischen Race-Truck-Fahrer Luke Garrett (zweiter von rechts) und seinem Team noch einmal vertiefen und dabei auf „einen klaren Markenfokus“ ausrichten (Bild: Prinx Chengshan Europe)

Nach ihrem ersten gemeinsamen Jahr wollen Prinx Chengshan Europe und Garrett Truck Sport ihre Partnerschaft zum Beginn der neuen Saison noch einmal vertiefen. Dabei will der aus China stammende Reifenhersteller sein Motorsportprogramm künftig auf „einen klaren Markenfokus“ ausrichten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Im Mittelpunkt dieses Fokus: Prinx als führende Marke.

0 Kommentare

