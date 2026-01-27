https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/DAT-Wartungs-und-Reparaturhaeufigkeit-sowie-Kostenentwicklung-2019-2025.xlsx.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-27 13:23:002026-01-27 13:23:00Weniger Pkw-Wartungen und -Reparaturen zu höheren Werkstattkosten
Weniger Pkw-Wartungen und -Reparaturen zu höheren Werkstattkosten
Seit 1974 bereitet die Deutschen Automobiltreuhand GmbH (DAT) Jahr für Jahr Fakten zu automobilen Befindlichkeiten in Deutschland auf. Für den DAT-Report 2026 sind nach Unternehmensangaben zwischen Juli und Oktober vergangenen Jahres knapp 2.600 Personen zum Thema Autokauf befragt worden sowie weitere fast 2.100 zum Werkstattverhalten. Hinsichtlich Letzterem liegen bereits erste Ergebnisse vor, obwohl die komplette aktuelle Studie eigentlich erst ab Mitte Februar der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Sie bestätigen, dass Werkstattbesuche durch steigende Teilepreise und höhere Stundensätze tendenziell immer teurer werden.
