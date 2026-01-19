Führungswechsel bei Altreifenrecycler Enviro Systems

Im Einklang mit dem Nachfolgeplan des schwedischen Altreifenrecyclers Enviro Systems hat Fredrik Aaben mit Wirkung zum 16. Januar die Aufgaben als Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens übernommen, bei dem Michelin größter Anteilseigner ist. Wie es in diesem Zusammenhang heißt, trete er damit im Zuge einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen Enviro und dem bisherigen Amtsinhaber die Nachfolge von Fredrik Emilson an, der den Schweden während einer Übergangsphase als Senior Advisor zur Seite stehen soll.

