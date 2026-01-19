https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Emilson-Fredrik-links-und-Aaben-Fredrik.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-01-19 12:19:572026-01-19 12:19:57Führungswechsel bei Altreifenrecycler Enviro Systems
Führungswechsel bei Altreifenrecycler Enviro Systems
Im Einklang mit dem Nachfolgeplan des schwedischen Altreifenrecyclers Enviro Systems hat Fredrik Aaben mit Wirkung zum 16. Januar die Aufgaben als Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens übernommen, bei dem Michelin größter Anteilseigner ist. Wie es in diesem Zusammenhang heißt, trete er damit im Zuge einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen Enviro und dem bisherigen Amtsinhaber die Nachfolge von Fredrik Emilson an, der den Schweden während einer Übergangsphase als Senior Advisor zur Seite stehen soll.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!